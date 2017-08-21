В попавшем в ДТП в Анталье автобусе были россияне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В автобусе, который попал в ДТП на трассе Анталья-Кемер, были граждане России, консульство в Анталье уточняет, не пострадали ли они, заявил по телефону РИА Новости дежурный дипломат консульства.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что автобус с иностранными туристами, который направлялся в город Белек, перевернулся на трассе Анталья-Кемер на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень. По данным агентства, пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненые доставлены в местные больницы.

"Наш сотрудник находится на месте происшествия, мы сейчас уточняем информацию о том, пострадал ли кто-то из граждан России и насколько. Но известно, что в этом автобусе перевозили иранских, турецких и российских туристов", — сказал сотрудник дипмиссии.

Сколько конкретно россиян было в автобусе, по его словам, сейчас выясняется.