Посольство США не будет возвращать россиянам оплаченный консульский сбор

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Посольство США в России не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на американскую визу, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Посольство США в России в понедельник опубликовало заявление в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в РФ. В заявлении говорится, что американская сторона с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве. В дипмиссии пояснили, что ранее назначенные собеседования будут отменены, а "те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование".

"Оплаченные консульские сборы не возвращаются. В то же время консульский сбор действителен в течение одного года с момента оплаты", — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что оплаченный консульский сбор также нельзя будет использовать для обращения за визой в диппредставительствах США за пределами России. "Консульские сборы не подлежат использованию за пределами страны, в которой они были оплачены. Если вы желаете обратиться за визой США в американских диппредставительствах за пределами России, вам необходимо подать новое заявление и заново оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями, установленными в дипмиссии США в данной стране", — добавили в посольстве.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.