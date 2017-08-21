СМИ назвали имя подозреваемого по делу о нападении в Турку

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Восемнадцатилетнего гражданина Марокко, подозреваемого в нападении на людей в финском городе Турку в минувшую пятницу, зовут Абдеррахман Мехках (Abderrahman Mechkah), сообщается на сайте финляндской телерадиокомпании Yle.
"Главного подозреваемого в преступлении в Турку зовут Абдеррахман Мехках", — сообщает радио.
По данным Yle, о том, что ему 18 лет, подозреваемый сообщил полиции сам. Последнее время он жил в приюте для беженцев в Турку.
Подозреваемый находится в больнице после ранения в ногу во время задержания полицией. Заседание окружного суда города Турку по вопросу заключения его под стражу состоится во вторник.
Полиция также задержала еще пять марокканцев, один из них находится в международном розыске. Четверо уже допрошены. Кроме того, следователи продолжают опрос очевидцев.