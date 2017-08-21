СМИ назвали имя подозреваемого по делу о нападении в Турку

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Восемнадцатилетнего гражданина Марокко, подозреваемого в нападении на людей в финском городе Турку в минувшую пятницу, зовут Абдеррахман Мехках (Abderrahman Mechkah), сообщается на сайте финляндской телерадиокомпании Yle.

"Главного подозреваемого в преступлении в Турку зовут Абдеррахман Мехках", — сообщает радио.

По данным Yle, о том, что ему 18 лет, подозреваемый сообщил полиции сам. Последнее время он жил в приюте для беженцев в Турку.

Подозреваемый находится в больнице после ранения в ногу во время задержания полицией. Заседание окружного суда города Турку по вопросу заключения его под стражу состоится во вторник.

В пятницу в финском городе Турку мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погибли две жительницы Финляндии: одна на месте, другая в больнице. Восемь человек — шесть женщин и двое мужчин в возрасте от 15 до 67 лет — были ранены, трое из них граждане Италии, Швеции и Великобритании. Пятеро покинули больницу в субботу. Мотив нападения пока не установлен. В субботу полиция сообщила, что нападение расследуется как теракт. Полиция безопасности Финляндии после атаки уровень опасности оставила на прежнем уровне — на втором из четырех.

Полиция также задержала еще пять марокканцев, один из них находится в международном розыске. Четверо уже допрошены. Кроме того, следователи продолжают опрос очевидцев.