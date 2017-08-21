США меняют сроки оформления иммиграционных виз для россиян

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Москве.

Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в России.

В дипмиссии пояснили, что с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве.

"Изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований", — сообщается на сайте посольства.