Китай обеспокоен инцидентом с американским эсминцем "Джон Маккейн"

ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник выразила озабоченность китайской стороны в связи с угрозой безопасности судоходства в Южно-Китайском море, которую создал инцидент с американским эсминцем.

Американский эсминец "Джон Маккейн", который направлялся в порт Сингапура, 21 августа ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять и получили ранения пять моряков.

"Мы надеемся, что пропавшие люди будут найдены. В настоящий момент мы не получали обращений об оказании помощи в поисково-спасательной операции. Китайская сторона выражает озабоченность в связи с угрозой и опасностью, созданной этим инцидентом безопасности навигации в Южно-Китайском море и соответствующей морской акватории. Китайская сторона надеется, что инцидент будет урегулирован должным образом", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.