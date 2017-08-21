МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Посольство США в России уже приступило к подготовке отъезда и сокращения сотрудников после соответствующего требования России, говорится в заявлении дипмиссии.

"Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников", — говорится в сообщении на сайте посольства.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.