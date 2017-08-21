Наезд на участников вечеринки в Бельгии совершил разгневанный родитель

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Наезд на участников молодежной вечеринки в Бельгии, в результате которого получили ранения четверо ее участников, совершил разгневанный родитель, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTL.
Как сообщила RTL, при допросе выяснилось, что наезд совершил один из отцов подростков после того, как его сын, участвовавший в вечеринке, вернулся домой и сообщил, что его избили. Взяв сына и племянника, разгневанный родитель подъехал к месту, где веселились молодые люди, и направил на них автомобиль, предварительно скрутив с него номера.
После задержания водитель признался в содеянном. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Belgique à Bertrix (Province de Luxembourg): une voiture fonce sur un groupe de personnes après un bal de village https://t.co/eSvDUGEtVc pic.twitter.com/uO8xqHaWtn— L_ALB_ATROCE___ (@L_ALB_ATROCE___) 20 августа 2017 г.