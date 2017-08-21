Наезд на участников вечеринки в Бельгии совершил разгневанный родитель

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Наезд на участников молодежной вечеринки в Бельгии, в результате которого получили ранения четверо ее участников, совершил разгневанный родитель, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTL.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, примерно около половины четвертого по местному времени (около 04.50 мск), водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил умышленный наезд на группу подростков в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург. Полиция задержала нарушителя примерно через час. Представитель прокуратуры заявил, что инцидент не квалифицируется как теракт.

Как сообщила RTL, при допросе выяснилось, что наезд совершил один из отцов подростков после того, как его сын, участвовавший в вечеринке, вернулся домой и сообщил, что его избили. Взяв сына и племянника, разгневанный родитель подъехал к месту, где веселились молодые люди, и направил на них автомобиль, предварительно скрутив с него номера.

После задержания водитель признался в содеянном. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Belgique à Bertrix (Province de Luxembourg): une voiture fonce sur un groupe de personnes après un bal de village https://t.co/eSvDUGEtVc pic.twitter.com/uO8xqHaWtn — L_ALB_ATROCE___ (@L_ALB_ATROCE___) 20 августа 2017 г.

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