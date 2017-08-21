Илон Маск призвал ООН запретить "роботов-убийц"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 100 экспертов в области робототехники и технологий искусственного интеллекта, включая главу компаний Tesla Motors и SpaceX Илона Маска, направили в ООН письмо с призывом безотлагательно заняться решением проблемы автономных систем летального оружия, также известных как "роботы-убийцы", и запретить их на международном уровне.
"Являясь компаниями, создающими технологии с сферах искусственного интеллекта и робототехники, которые могут быть приспособлены для разработки автономных систем оружия, мы чувствуем себя особенно ответственными в объявлении этой тревоги", — говорится в письме, опубликованном на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute. Деятельность организации заключается в смягчении существующих для человечества рисков, в частности от технологий систем искусственного интеллекта.
Отмечается, что это может быть оружие террора, которое будут использовать экстремисты в отношении невинных людей. Как отмечают эксперты, "если открыть этот ящик Пандоры, его будет уже сложно закрыть".
Ранее Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, "искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация". Он подчёркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.