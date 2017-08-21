Илон Маск призвал ООН запретить "роботов-убийц"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 100 экспертов в области робототехники и технологий искусственного интеллекта, включая главу компаний Tesla Motors и SpaceX Илона Маска, направили в ООН письмо с призывом безотлагательно заняться решением проблемы автономных систем летального оружия, также известных как "роботы-убийцы", и запретить их на международном уровне.

Главным организатором при составлении письма выступил профессор Университета Нового Южного Уэльса Тоби Уолш. Письмо подписали основатели и генеральные директора примерно 100 компаний из 26 стран, среди них — основатель и гендиректор NaviRobot Игорь Кузнецов, основатели Promobot Алексей Южаков и Олег Кивокурцев.

"Являясь компаниями, создающими технологии с сферах искусственного интеллекта и робототехники, которые могут быть приспособлены для разработки автономных систем оружия, мы чувствуем себя особенно ответственными в объявлении этой тревоги", — говорится в письме, опубликованном на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute. Деятельность организации заключается в смягчении существующих для человечества рисков, в частности от технологий систем искусственного интеллекта.

"Автономные системы оружия летального действия грозят стать третьей революцией в ходе ведения военных действий. Как только они будут разработаны, они позволят вести вооруженные конфликты в гораздо более широких масштабах, чем когда-либо, и в сроки более быстрые, чем люди могут осознать", — говорится в письме. Там содержится призыв к ООН, "найти способ защитить всех от этих угроз".

Отмечается, что это может быть оружие террора, которое будут использовать экстремисты в отношении невинных людей. Как отмечают эксперты, "если открыть этот ящик Пандоры, его будет уже сложно закрыть".

Ранее Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, "искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация". Он подчёркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.