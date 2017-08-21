Американская дипмиссия объяснила введение ограничений в работе посольств

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Посольство США будет работать в ограниченном объеме до тех пор, пока число американских дипломатов будет оставаться ограниченным, сообщается на сайте дипмиссии.

Как сообщили в посольстве, изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в России. В дипмиссии пояснили, что с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве.

"До тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме", — отмечается в сообщении.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.