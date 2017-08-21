В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском Марселе, в результате по меньшей мере один человек погиб, передает телеканал BFMTV.

Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек получил ранения.

По информации телеканала, в результате инцидента один человек задержан. Полиция призывает избегать района инцидента, в частности, Старого порта.