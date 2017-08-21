В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

ПАРИЖ, 21 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском Марселе, в результате по меньшей мере один человек погиб, передает телеканал BFMTV.
Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек получил ранения.
По информации телеканала, в результате инцидента один человек задержан. Полиция призывает избегать района инцидента, в частности, Старого порта.
De gros moyens policiers engagés apparemment sur un véhicule suspect bd Charles Livon Vieux-Port #Marseille pic.twitter.com/Ygqu875l8U— David Coquille (@DavidLaMars) 21 августа 2017 г.