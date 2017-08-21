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США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
В мире

США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

11:5121.08.2017
(обновлено: 12:21 21.08.2017)
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© AFP 2017 / Mladen AntonovФлаги России и США у здания американского посольства в МосквеФлаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России, сообщили в американском посольстве.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", — сообщается на сайте посольства в Москве.

Вид на центр города с крыши Центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается "на неопределенный срок". Ограничения будут действовать,  пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

В дипмиссии пояснили, что ранее назначенные собеседования будут отменены, а тех, кто уже подал документы на оформление визы, проинформируют о том, как они смогут переназначить собеседование. Также посольство и  консульство в Санкт-Петербурге больше не будут принимать заявления на получение виз от граждан Белоруссии.

Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. При этом отмечается, что он остается действительным в течение года с момента оплаты. Оплаченный сбор также нельзя будет использовать для обращения за визой в диппредставительствах США за пределами России

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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При этом подчеркивается, что дипмиссии продолжат "предоставлять полный перечень услуг" американским гражданам.

В Совфеде озвученные меры назвали демаршем. Как заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, Россия зеркально ответит на эти ограничения.

В июле Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. Свою работы должны прекратить 755 сотрудников американского посольства.

Также Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.

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