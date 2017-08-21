Теракты убеждают Польшу не принимать мигрантов-мусульман, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Последние теракты в Европе убеждают Варшаву в правильности отказа принимать мигрантов, заявил шеф Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
"Убеждаемся мы на примере последних терактов, что там, где есть большое скопление мусульман, которые очень слабо интегрируется — а в Каталонии около полумиллиона мусульман — то это естественная база для террористов", — сказал Солох в эфире польского телевидения.
При этом он отметил, что Польша не отказывается от борьбы с терроризмом.
"Мы вместе должны предложить решение, которое бы позволило избежать такого рода явлений, нести эту обязанность, но обязанностью не должно быть автоматическое, принудительное, искусственное расселение беженцев на нашей территории", — заключил он.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
*Террористическая организация, запрещена в России