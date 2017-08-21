Теракты убеждают Польшу не принимать мигрантов-мусульман, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Последние теракты в Европе убеждают Варшаву в правильности отказа принимать мигрантов, заявил шеф Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Польша традиционно высказывалась против миграционной политики ЕС и вместе с Чехией и Венгрией бойкотировала схему расселения беженцев, согласованную в сентябре 2015 года главами МВД стран Евросоюза. В соответствии с этим планом, предполагается в течение двух лет расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. В конце июля Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов на своей территории.

"Убеждаемся мы на примере последних терактов, что там, где есть большое скопление мусульман, которые очень слабо интегрируется — а в Каталонии около полумиллиона мусульман — то это естественная база для террористов", — сказал Солох в эфире польского телевидения.

При этом он отметил, что Польша не отказывается от борьбы с терроризмом.

"Это не освобождает нас от общеевропейской солидарности в борьбе с терроризмом. Солидарность основывается на нашем участии, на сотрудничестве спецслужб, даже на финансовых обязательствах", — заявил глава Бюро нацбезопасности страны.

"Мы вместе должны предложить решение, которое бы позволило избежать такого рода явлений, нести эту обязанность, но обязанностью не должно быть автоматическое, принудительное, искусственное расселение беженцев на нашей территории", — заключил он.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

*Террористическая организация, запрещена в России