БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Пропаганде радикального ислама в Бельгии подвержены воспитанники так называемых материнских школ — учебно-воспитательных учреждений, куда принимаются дети в возрасте от двух до шести лет.

Как сообщила в понедельник газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на внутренний доклад "материнской школы" Renaix в Восточной Фландрии, "проблемное поведение" отдельных малолетних воспитанников проявляется в этом учебно-воспитательном учреждении в чтении ими сур из Корана на переменах, отказе подавать руку и отсутствии по пятницам по "религиозным причинам".

Однако, отмечает издание, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что некоторые маленькие мусульмане угрожают расправой своим "неверным" однокашникам, обзывая их "свиньями".

В так называемую сеть экспертов по исламу Netwerk Islamexperten, специально созданную в 2016 году для разработки решений по противодействию радикализации среди учеников школ в бельгийской Фландрии, уже заведены около 500 досье-жалоб.

Как говорится в специальном докладе, подготовленном ранее экспертами центра анализа угроз при МВД королевства (OCAM), радикальный ислам активно проповедуется в Бельгии, где "все большее количество мечетей и исламских центров находятся под влиянием ваххабизма (сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама), который является миссионерским инструментом салафитов".

По данным местных СМИ, в Бельгии идеи ваххабизма активно пропагандируются в мечетях Брюсселя, Антверпена, Вилворде и Мехелена.

Противостояние "проповедникам ненависти"

Федеральное правительство Бельгии, оплачивающее деятельность священнослужителей разрешенных в королевстве конфессий, ранее выделило 3,3 миллиона евро на зарплату впервые приступающим к обязанностям имамам.

Власти рассчитывают, что поддержка притока нового поколения исламских священнослужителей будет способствовать распространению "интегрированного" ислама и, таким образом, предотвращать радикализацию мусульманской молодежи.

По информации ряда СМИ, в порядка 30 из около 80 уже действующих на территории Бельгии мечетей проповедуется радикальный ислам и ваххабитское мышление. Бельгийские власти ранее объявили, что в рамках борьбы с терроризмом и радикализмом они усилят контроль за мечетями с целью выявления и пресечения деятельности "проповедников ненависти" вплоть до закрытия храмов, где ведутся радикальные проповеди.

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год около 19 тысяч человек внесены в базу данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.

Бельгия занимает первое место среди стран-членов Евросоюза по соотношению числа исламистов, отправившихся воевать в Сирию, к населению королевства, которое насчитывает немногим более 11 миллионов человек.