Ростуризм проверяет, пострадали ли россияне при аварии автобуса в Турции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при аварии туристического автобуса в Турции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Ростуризма Евгений Гайва.

Агентство Anadolu ранее в понедельник сообщило, что туристический автобус с 26 пассажирами перевернулся на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, ранены не менее шести человек.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России. Пока достоверных данных о наличии или отсутствии россиян среди пострадавших у нас нет, но информация уточняется", — сказал Гайва.

Он добавил, что Ростуризм будет следить за ситуацией.

Antalya'da tur otobüsü devrildi… Yaralılar var

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, için… https://t.co/OjB0a3mqaD — 🔴 Haber Portalım 🔴 (@Habertaze) 21 августа 2017 г.

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