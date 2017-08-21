В Пекине обеспокоены совместными учениями США и Южной Кореи

ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Совместные военные учения США и Южной Кореи не способствуют снижению уровня напряжённости на Корейском полуострове, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Совместные учения США и Южной Кореи не способствуют снятию нынешней напряжённости на Корейском полуострове, также как и не способствуют усилиям сторон по проведению переговоров", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она призвала США, Южную Корею и другие стороны предпринять конструктивные шаги, которые бы способствовали разрядке обстановки, скорейшему возобновлению переговоров и рациональному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.
По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".