В Пекине обеспокоены совместными учениями США и Южной Кореи

ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Совместные военные учения США и Южной Кореи не способствуют снижению уровня напряжённости на Корейском полуострове, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В понедельник в Южной Корее начались совместные американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG).

"Совместные учения США и Южной Кореи не способствуют снятию нынешней напряжённости на Корейском полуострове, также как и не способствуют усилиям сторон по проведению переговоров", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она призвала США, Южную Корею и другие стороны предпринять конструктивные шаги, которые бы способствовали разрядке обстановки, скорейшему возобновлению переговоров и рациональному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

В нынешних учениях принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских, в том числе три тысячи переброшены в Южную Корею из-за рубежа. Ранее сообщалось, что США и Южная Корея условились воздействовать на КНДР переброской на учения американских стратегических вооружений — атомных подводных лодок или авианосцев, однако агентство сообщает, что пока не поступало данных об их размещении.

По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".