Террористы полгода планировали теракты в Альканаре

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Члены террористической ячейки, совершившие атаки в Каталонии, в течение полугода встречались в доме в Альканаре и планировали теракты, пишет газета Mundo со ссылкой на главу региональной полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

Как сообщил Траперо, за полгода местной полицией не было инициировано расследования по поводу того, кто встречается в этом доме. Правоохранительные органы также не получали никаких сигналов.

Ранее стало известно, что в доме в Альканаре террористы готовили бомбы "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Там же они хранили более 100 баллонов с бутаном. Как сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к расследованию, некоторые из баллонов были украдены с заправок и из жилых домов.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.