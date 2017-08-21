В Испании утонул подросток из России

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. В Валенсии утонул российский подросток, сообщило издание Levante-EMV.

Инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером, 15-летний россиянин пошел купаться и не вернулся. Информация о пропаже поступила на пульт спасательной службы около 22.00 по местному времени (23.00 мск). К месту поиска были стянуты наряды спасательной службы, к работе привлекли аквалангистов.

"Тело мальчика было найдено на том же пляже в 00.09 ночи по местному времени", — сообщает издание. Имя погибшего пока не сообщается.