Лавров в посольстве Испании почтил память жертв терактов в Каталонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник почтил память жертв терактов в Каталонии.
"От МИД и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате отвратительных террористических актов в Каталонии. Россия, не понаслышке знающая истинное лицо терроризма, последовательно выступает за формирование универсального формата для борьбы с этим злом. Вместе мы победим", — написал Лавров.
Министр также передал слова солидарности и поддержки родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно, двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.