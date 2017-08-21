Лавров в посольстве Испании почтил память жертв терактов в Каталонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник почтил память жертв терактов в Каталонии.

Министр утром в понедельник прибыл к особняку посольства Испании на Большой Никитской, где в сопровождении посла Игнасио Ибаньеса возложил цветы у стихийного мемориала жертвам теракта на ступенях здания и оставил запись в книге соболезнований.

"От МИД и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате отвратительных террористических актов в Каталонии. Россия, не понаслышке знающая истинное лицо терроризма, последовательно выступает за формирование универсального формата для борьбы с этим злом. Вместе мы победим", — написал Лавров.

Министр также передал слова солидарности и поддержки родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно, двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.