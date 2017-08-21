В ДНР за сутки из-за обстрелов были повреждены здание депо и шесть домов

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Здание депо, шесть домов и хозпостройки повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в оперативном командовании ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"В результате обстрелов в Петровском районе Донецка сгорел дом по улице Зеленый Гай, повреждена кровля и стены в доме по улице Карнавальная. В Киевском районе по улице Свободы повреждена крыша и хозпостройка, по улице Новороссийская, — повреждены стены здания", — сказал журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, в Куйбышевском районе из-за обстрела повреждено два дома.

"На станции Донецк-Северный подверглось обстрелу ремонтно-экипировочное депо, повреждено остекление и посечен фасад здания. В населенном пункте Набережное — разрушены хозпостройки", — добавили в командовании.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.