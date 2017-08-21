Саудовская Аравия готова отправить семь самолетов за катарскими паломниками

ДУБАЙ, 21 авг — РИА Новости. Авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Airways выделила семь самых современных самолетов и ждет разрешения Катара для перевозки его паломников на хадж, сообщила саудовская газета "Оказ" со ссылкой на представителей авиакомпании.

Ранее руководство саудовского авиаперевозчика сообщило, что пока не получило разрешения катарских властей на приземление его самолетов в Дохе для доставки паломников в Джидду, чтобы они смогли совершить паломничество к святым для мусульман местам, несмотря на отправленный запрос несколько дней назад. Отдельные арабские СМИ стали интерпретировать этот факт, будто Катар запретил саудовским самолетам отвезти паломников в королевство.

Однако, как отметил представитель компании в комментарии "Оказ", власти Катара уведомили их, что вопрос о разрешении на пролет и приземление в Дохе саудовских самолетов будет рассматриваться в начале недели, поскольку вылеты паломников из Катара в Саудовскую Аравию запланированы с 22 по 25 августа, а их возвращение — пятого сентября.

В свою очередь официальный представитель Управления гражданской авиации Катара сообщил в понедельник Катарскому агентству новостей QNA, что новости о том, что Катар якобы запретил саудовским самолетам забрать паломников, "беспочвенны", подтвердив, что они получили запрос на приземление от Saudi Airways, но он, согласно рядовой процедуре, сейчас находится на рассмотрении министерства по делам ислама.

По информации газеты "Оказ", для перевоза катарских паломников выделены семь новейших самолетов Boeing 777-300, каждый из которых способен вместить в себя более 300 человек. При этом обычно на хадж в Саудовскую Аравию из Катара приезжают не более 1,6 тысячи человек. До настоящего времени в Мекку прибыли 250 подданных Катара, которые добрались до места паломничества через сухопутную границу с Саудовской Аравией.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии в качестве жеста доброй воли распорядился открыть сухопутную границу для катарцев, желающих совершить хадж, и отправить за ними самолеты саудовской авиакомпании в обход введенной в июне арабскими странами блокады Катара, который они обвиняют в поддержке терроризма и вмешательстве в дела государств региона.