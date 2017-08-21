Пучдемон заявил, что ЦРУ не предупреждало полицию Каталонии о теракте

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон опроверг информацию, согласно которой Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало каталонскую полицию о возможной террористической атаке в Барселоне, пишет газета Vanguardia.
"Никаких контактов с международными разведывательными службами не было", — заявил Пучдемон.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.