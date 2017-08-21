Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне мог сбежать во Францию

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Юнес Абуякуб мог сбежать во Францию, сообщает испанское издание HispanTv со ссылкой на главу региональной полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

"У нас нет точной информации на этот счет, но, по всей вероятности, он мог это сделать", — сообщил Траперо, отвечая на вопрос о возможном местонахождении Абуякуба.

Среди всех террористов, участвовавших в теракте, Юнес Абуякуб является единственным, чье местонахождение до сих пор не установлено.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*.

Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.