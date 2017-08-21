Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне мог сбежать во Францию

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Юнес Абуякуб мог сбежать во Францию, сообщает испанское издание HispanTv со ссылкой на главу региональной полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.
Среди всех террористов, участвовавших в теракте, Юнес Абуякуб является единственным, чье местонахождение до сих пор не установлено.
В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*.
Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.
Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.
*Террористическая организация, запрещенная в России