СМИ сообщили новые подробности дела о теракте в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Основной подозреваемый в совершении наезда на людей в Барселоне скрылся с места преступления через рынок Бокерия, расположенный на улице Рамбла, сообщает газета Pais со ссылкой на попавшие в ее распоряжение фотографии.
Ранее глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо сообщил, что наезд на людей в центре Барселоны совершил один человек. Однако Траперо официально не смог подтвердить, что за рулем минивэна, совершившего наезд в Барселоне, находился 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе.
В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.
*Террористическая организация, запрещенная в России