Полиция установила личность водителя, наехавшего на людей в Барселоне

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, сообщается в официальном аккаунте Twitter правоохранителей.

"Установлена личность водителя автофургона в атаке в Барселоне", — говорится в сообщении полиции.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

*Террористическая организация, запрещена в России