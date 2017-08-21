В Минюсте и Минпросвещения Молдавии начались обыски по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Обыски по делу о коррупции и извлечении выгоды из влияния проходят в понедельник в министерстве юстиции и здании правительства Молдавии у сотрудников министерства просвещения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.

Ранее местные СМИ сообщили об обысках в здании кабмина республики.

"Подтверждаю информацию о проведении обысков. Речь идет о многочисленных делах по факту коррупции и извлечения выгоды из влияния, в которых фигурируют сотрудники министерств юстиции и просвещения, нотариусы, а также представители бюро переводов", — сообщила Старински.

По ее словам, "они подозреваются в незаконной выдаче ряда документов гражданам Молдавии и иностранцам".

"Другие детали будут предоставлены позже", — добавила пресс-секретарь.

В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий, а также мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.