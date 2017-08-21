В ДНР из-за обстрелов произошло пять пожаров в течение суток

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Пять пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

"Двадцатого августа вследствие попадания взрывоопасных предметов — пожар в частном домовладении по улице Зеленый Гай в Петровском районе Донецка. В селе Минеральное пожар произошел в садовом обществе "Родничок", пожаром уничтожены хозяйственная постройка, дачный дом, четыре металлических вагончика", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, в Киевском районе Донецка произошло два пожара. Огнем уничтожены две хозпостройки и около 400 квадратных метров травы. Еще один пожар из-за обстрела произошел в Ясиноватой.

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