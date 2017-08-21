СМИ узнали, на какие средства каталонские террористы готовили атаки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Террористическая ячейка из каталонского города Риполь (провинция Жирона) покупала баллоны с бутаном, чтобы совершить атаку, на деньги от продажи драгоценностей и золота, пишет газета El Confidencial.

Как пишет издание, местная полиция обнаружила, что подозреваемые в совершении атаки в Барселоне и Камбрильсе потратили 1,2 тысячи евро, полученные от продажи драгоценностей, для приобретения части из 106 баллонов с бутаном, которые хранились в доме в Альканаре. Также сообщается, что баллоны с бутаном приобретались постепенно, чтобы не вызвать подозрений.

В настоящее время следователи пытаются выяснить, откуда подозреваемые в совершении атак в Каталонии взяли драгоценности для продажи. По данным издания, следствие полагает, что драгоценности могли предоставить родственники террористов или третьи лица, которые еще не были обнаружены. Также рассматривается версия кражи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly LIVE: Ситуация в испанской Барселоне после теракта, унесшего жизни 13 человек

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

*Террористическая организация, запрещена в России