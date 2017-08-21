Архитектор Вестминстера даст "гарантию" на ремонт Биг-Бена в 60 лет

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Знаменитая часовая башня Вестминстерского дворца, Башня Елизаветы или Биг-Бен, после реставрации не потребует внимания специалистов как минимум еще 60 лет, уверен главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski).

"Я думаю, что часами после этого (ред. – ремонта) не нужно будет заниматься, по меньшей мере, 60 лет. Это стоит того, хотя мне и жаль, что это (ред. – реставрация) представляет проблему для туристов", — рассказал Ватробски, который руководит процессом, РИА Новости.

Символ Великобритании одевают в строительные леса, в понедельник 21 августа колокол Биг-Бен прозвучит в последний раз перед реставрацией, после этого часы зазвонят в обычном режиме только в 2021 году. Предполагается "включать" Биг-Бен время от времени и в ходе ремонта, но только в редких случаях, как, например, в новогоднюю ночь.

Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.

"Есть сами часы, механизм, который необходимо проверить, каждую деталь… Мы собираемся начать с крыши, перелицевать ее. Внутри есть следы протечек воды и другие повреждения, которые нужно отремонтировать. Также нам нужно сделать кое-какую работу по совершенствованию системы противопожарной безопасности и безопасности в целом", — сообщил Ватробски.

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