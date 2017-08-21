В ДНР заявили, что силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.