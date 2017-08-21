В ДНР заявили, что силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.