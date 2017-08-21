В пекинском сафари-парке медведь напал на туриста

ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости, Жанна Манукян. В пекинском сафари-парке медведь напал на мужчину, который пытался кормить его из окна автомобиля, сообщают китайские СМИ.
Мужчина со всей силы нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, однако из-за сработавшей функции антизащемителя стекло полностью опустилось. Несмотря на то, что он несколько раз вновь нажал на кнопку, никакой реакции не последовало. В этот момент медведь схватил его за левую руку.
"От резкой боли я инстинктивно начал вырывать руку и со всей силы нажал на педаль газа", — рассказал пострадавший.
Отбившись от атаки медведя, Чэнь остановил автомобиль, закрыл окно и начал ждать сотрудников парка, которые прибыли спустя некоторое время. По словам мужчины, прибывшие на место ЧП сотрудники вместо того, чтобы оказать ему помощь, лишь начали "поучать и критиковать" его и посоветовали самостоятельно обратиться в больницу.
"Я признаю, что открывать окно было ошибкой. Но в тот момент, я, превозмогая боль, умолял помочь. В ответ они лишь сказали, что я сам должен добраться до больницы", — рассказывает он.
Сотрудники парка также сказали, что не знают, где поблизости есть больница, в которой принимают пострадавших с укусами диких животных. Пострадавший со своим другом решили больше не тянуть и направились в город, куда они добрались лишь поздним вечером. На второй день в одной из больниц Пекина пострадавшему, наконец, сделали уколы от бешенства и столбняка.
Представитель парка, в свою очередь, заявил журналистам, что инцидент произошел из-за несоблюдения туристом установленных правил.
Это уже не первый подобный случай в этом парке. В июле прошлого года от нападения сибирского тигра скончалась женщина, которая в нарушение правил безопасности вышла из автомобиля, еще одна женщина получила ранения. Аналогичный случай произошел в этом же парке в марте 2009 года, когда сибирский тигр напал на группу из трех туристов, решивших спустится самостоятельно с Великой китайской стены и сократить путь через парк. Тогда погиб один человек, двум его друзьям удалось скрыться от тигра.