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В мире

В пекинском сафари-парке медведь напал на туриста

09:5721.08.2017
(обновлено: 10:01 21.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь. Архивное фотоБурый медведь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости, Жанна Манукян. В пекинском сафари-парке медведь напал на мужчину, который пытался кормить его из окна автомобиля, сообщают китайские СМИ.

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Инцидент произошел в пятницу в парке дикой природы Бадалин недалеко от Пекина. Мужчина по фамилии и Чэнь вместе со своим другом находились на территории парка на личном автомобиле. Когда мужчины доехали до зоны отдыха, они увидели, что многие туристы вышли из автомобилей, чтобы купить еды для животных. Господин Чэнь тоже решил купить хлеб, и они вместе с приятелем отправились в зону с медведями. Несмотря на то, что сотрудники парка настойчиво просили посетителей не открывать окна автомобилей в зоне с дикими животными, Чэнь, увидев, что другие туристы кормят животных и ничего страшного не происходит, тоже открыл небольшую щель в окне и высунул еду животному. Один из медведей взял корм, однако в этот момент еще один прибежавший медведь попытался просунуть голову в автомобиль через окно.

Мужчина со всей силы нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, однако из-за сработавшей функции антизащемителя стекло полностью опустилось. Несмотря на то, что он несколько раз вновь нажал на кнопку, никакой реакции не последовало. В этот момент медведь схватил его за левую руку.

"От резкой боли я инстинктивно начал вырывать руку и со всей силы нажал на педаль газа", — рассказал пострадавший.

Отбившись от атаки медведя, Чэнь остановил автомобиль, закрыл окно и начал ждать сотрудников парка, которые прибыли спустя некоторое время. По словам мужчины, прибывшие на место ЧП сотрудники вместо того, чтобы оказать ему помощь, лишь начали "поучать и критиковать" его и посоветовали самостоятельно обратиться в больницу.

"Я признаю, что открывать окно было ошибкой. Но в тот момент, я, превозмогая боль, умолял помочь. В ответ они лишь сказали, что я сам должен добраться до больницы", — рассказывает он.

Сотрудники парка также сказали, что не знают, где поблизости есть больница, в которой принимают пострадавших с укусами диких животных. Пострадавший со своим другом решили больше не тянуть и направились в город, куда они добрались лишь поздним вечером. На второй день в одной из больниц Пекина пострадавшему, наконец, сделали уколы от бешенства и столбняка.

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Пострадавший заявил журналистам, что осознает, что его действия были неправильными и надеется, что его печальный опыт станет уроком для других туристов. При этом мужчина выразил недовольство мерами безопасности парка и действиями сотрудников, которые не оказали ему помощи в экстренной ситуации. Тем не менее, по его словам, после инцидента представитель парка связался с ним и поинтересовался состоянием его здоровья.

Представитель парка, в свою очередь, заявил журналистам, что инцидент произошел из-за несоблюдения туристом установленных правил.

Это уже не первый подобный случай в этом парке. В июле прошлого года от нападения сибирского тигра скончалась женщина, которая в нарушение правил безопасности вышла из автомобиля, еще одна женщина получила ранения. Аналогичный случай произошел в этом же парке в марте 2009 года, когда сибирский тигр напал на группу из трех туристов, решивших спустится самостоятельно с Великой китайской стены и сократить путь через парк. Тогда погиб один человек, двум его друзьям удалось скрыться от тигра.

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