Премьер Киргизии намерен продолжить курс Атамбаева, если станет президентом

БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что намерен продолжить курс лидера республики Алмазбека Атамбаева в случае избрания президентом страны.

Ранее в понедельник Жээнбеков во время заседания правительства заявил, что уходит в отставку для участия в выборах президента.

"Дай Бог, если я буду избран (президентом – ред.), я продолжу работу, которую начал наш уважаемый президент Алмазбек Атамбаев. Для продвижения интересов нашей страны у меня хватил опыта и сил", — сказал Жээнбеков на заседании.

Премьер также поблагодарил членов кабинета министров за эффективную и сплоченную работу в течение полутора лет. "Мы работали сплоченно, на одной волне, поэтому смогли создать хорошую команду. Мы продемонстрировали, что можем ставить интересы страны прежде всего. Я благодарю вас за совместную работу", — сказал он.

ЦИК Киргизии ранее выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки. Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера — лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и депутат, лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов. Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку. Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства. Ожидается, что остальные члены кабмина останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового правительства.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября. Согласно конституции, президент избирается на один шестилетний срок. Гражданин может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК о намерении принять участие в выборах обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.