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Премьер Киргизии намерен продолжить курс Атамбаева, если станет президентом

09:5221.08.2017
(обновлено: 09:54 21.08.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фотоПремьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что намерен продолжить курс лидера республики Алмазбека Атамбаева в случае избрания президентом страны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время официальной встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ранее в понедельник Жээнбеков во время заседания правительства заявил, что уходит в отставку для участия в выборах президента.

"Дай Бог, если я буду избран (президентом – ред.), я продолжу работу, которую начал наш уважаемый президент Алмазбек Атамбаев. Для продвижения интересов нашей страны у меня хватил опыта и сил", — сказал Жээнбеков на заседании.

Премьер также поблагодарил членов кабинета министров за эффективную и сплоченную работу в течение полутора лет. "Мы работали сплоченно, на одной волне, поэтому смогли создать хорошую команду. Мы продемонстрировали, что можем ставить интересы страны прежде всего. Я благодарю вас за совместную работу", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин перед началом официальной встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. 20 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЦИК Киргизии ранее выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки. Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера — лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и депутат, лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов. Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку. Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства. Ожидается, что остальные члены кабмина останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового правительства.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября. Согласно конституции, президент избирается на один шестилетний срок. Гражданин может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК о намерении принять участие в выборах обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

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