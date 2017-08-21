Не отключать колокол Биг-Бен во время ремонта опасно, считает архитектор

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Не отсоединять колокола часовой Башни Елизаветы, в том числе Биг-Бен, во время ремонта просто опасно, считает главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski).
"Другой момент – это элемент шока, — продолжил архитектор. — Если ты находишься наверху и вдруг забываешь, что колокола должны начать звонить, и они вдруг звонят – это шок. Если ты при этом висишь на высоте в 90 метров в воздухе на лесах – это неприемлемо. У нас нет иного выхода, как отключить колокола, но вы должны помнить, что они и так будут отключены, когда будут разбирать часы".
Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.