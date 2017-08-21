При нападении неизвестных на филиппинскую деревню погибли девять человек

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Группа вооруженных людей в понедельник напала на деревню в филиппинской провинции Басилан, девять человек погибли, десять получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой ввел военное положение в провинции Минданао, расположенной рядом с Басилан. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.