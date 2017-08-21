При нападении неизвестных на филиппинскую деревню погибли девять человек

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Группа вооруженных людей в понедельник напала на деревню в филиппинской провинции Басилан, девять человек погибли, десять получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Нападение произошло около 05.30 по местному времени (00.30 мск). Как заявил представитель полиции Автономного региона в Мусульманском Минданао Реубен Теодор Синдак, вооруженные люди вошли в деревню, стали стрелять в людей и поджигать дома. По его словам, в нападении участвовали до 50 человек. Полиция пока не установила, кто может стоять за случившимся.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой ввел военное положение в провинции Минданао, расположенной рядом с Басилан. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.