Премьер Киргизии Жээнбеков уйдет в отставку для участия в выборах

БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник во время заседания правительства заявил, что уходит в отставку для участия в выборах президента страны.

Ранее в понедельник ЦИК Киргизии выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки. Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера — лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и депутат, лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов. Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку. Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства. Ожидается, что остальные члены кабмина останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового правительства.

"ЦИК зарегистрировал мою кандидатуру. Для обеспечения чистых выборов я сегодня принял решение сдать пост", — сказал Жээнбеков, открывая заседание правительства.

По словам премьера, после обеда он занесет прошение об отставке президенту.

Жээнбекову 58 лет. Он занял пост премьера в апреле 2016 года, выходец с юга Киргизии, представитель влиятельного южного клана, неоднократно избирался депутатом парламента страны. После госпереворота и свержения режима экс-президента Курманбека Бакиева в 2010 году Жээнбеков стал губернатором Ошской области, наиболее пострадавшей во время межнациональных столкновений, охвативших юг Киргизии. В 2012 году занял пост полномочного представителя правительства республики (губернатора) в Ошской области. Является давним членом президентской Социал-демократической партии (СДПК), действующий президент страны Алмазбек Атамбаев неоднократно называл его среди своих ближайших соратников.

У Жээнебекова восемь братьев и сестёр, многие из которых занимают заметное место в политическом истеблишменте страны. В частности, младший брат Жээнбекова Асылбек был спикером парламента от фракции президентской СДПК, однако из-за назначения Сооронбая Жээнбекова в 2016 году премьером оставил пост. Еще один его брат Жусупбек Шарипов занимал пост губернатора Джалал-Абадской области, в настоящий момент чрезвычайный и полномочный посол Киргизстана в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября. Согласно конституции, президент избирается на один шестилетний срок. Гражданин может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК о намерении принять участие в выборах обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.