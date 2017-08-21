После аварии поездов в Индии от должности отстранили четверых чиновников

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство железных дорог Индии отстранило от работы четырех высокопоставленных сотрудников после железнодорожной аварии на севере страны, в результате которой погибли 23 человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу. По последним данным, 23 человека погибли, более 1250 получили ранения. В настоящий момент власти проводят расследование причин трагедии. Ранее газета Times of India сообщала, что машинист поезда мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости. По данным издания, причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ.
Правительство Индии назначило компенсации родственникам погибших в размере 7,7 тысячи долларов. Согласно решению правительства, каждый пострадавший получит материальную помощь в размере 1,5 тысячи долларов.