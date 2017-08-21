Сенатор Маккейн прокомментировал инцидент с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн"

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Джон Маккейн", названный в честь деда и отца сенатора-республиканца Джона Маккейна, столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива. После инцидента пропали десять человек.

Удар в корму

Столкновение произошло 21 августа ранним утром по японскому времени. Как отмечается в сообщении американского 7-го флота, торговое судно Alnic MC планово направлялось в порт Сингапура.

По первоначальным данным, американский эсминец получил повреждения в кормовой части, есть пострадавшие.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими без вести и пять получили ранения", — отмечается в сообщении 7-го флота ВМС США.

Судно Alnic MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов экипажа не пострадал, заявили в морской и портовой администрации Сингапура (MPA).

Navy, Airforce and MMEA ships and aircrafts tasked to assist in #USSJohnSMcCain SAR off Johor pic.twitter.com/STwY9gZCLd — Chief of Navy — PTL (@mykamarul) 21 августа 2017 г.

По данным специализированного портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и возит химические и нефтепродукты под флагом Либерии.

Отмечается, что "Джон Маккейн" движется собственным ходом в порт. Ведутся поиски пропавших моряков, в операции задействованы сингапурские корабли и вертолеты, а также суда американского военно-морского флота.

"Очень плохой" инцидент

Комментируя инцидент, наследник Маккейнов, в честь которых назван эсминец, сенатор Джон Маккейн написал на своей странице в Twitter, что молится за экипаж американского судна.

"Мы с женой Синди молимся за моряков судна ВМС "Джон Маккейн" и благодарим поисково-спасательные экипажи за работу", — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп, назвал инцидент "очень плохим" и также выразил в Twitter поддержку американским морякам.

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 августа 2017 г.

По словам руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, на настоящий момент приоритетная задача флота — сделать все, что корабль и экипаж были в полной безопасности.

Утрата доверия

В июне другой эсминец ВМС США "Фитцджеральд" столкнулся у берегов Японии с филиппинским контейнеровозом. Судно получило пробоину ниже ватерлинии и было частично затоплено. В результате инцидента погибли семь моряков.

За происшествие понесли ответственность три старших офицера американского флота — они были уволены в связи с утратой доверия и "уверенности в их способности управлять экипажем". Отмечалось, что в момент столкновения многие члены экипажа эсминца спали.

Погибших моряков посмертно представили к новым званиям.