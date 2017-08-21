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Сенатор Маккейн прокомментировал инцидент с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн"

Сюжет:
Столкновение американского эсминца с торговым судном (6)
08:4521.08.2017
(обновлено: 08:47 21.08.2017)
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© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James VazquezАмериканский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском мореАмериканский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Джон Маккейн", названный в честь деда и отца сенатора-республиканца Джона Маккейна, столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива. После инцидента пропали десять человек.

Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десять моряков пропали после столкновения эсминца ВМС США с торговым судном

Удар в корму

Столкновение произошло 21 августа ранним утром по японскому времени. Как отмечается в сообщении американского 7-го флота, торговое судно Alnic MC планово направлялось в порт Сингапура.

По первоначальным данным, американский эсминец получил повреждения в кормовой части, есть пострадавшие.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими без вести и пять получили ранения", — отмечается в сообщении 7-го флота ВМС США.

Судно Alnic MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов экипажа не пострадал, заявили в морской и портовой администрации Сингапура (MPA).

По данным специализированного портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и возит химические и нефтепродукты под флагом Либерии.

Отмечается, что "Джон Маккейн" движется собственным ходом в порт. Ведутся поиски пропавших моряков, в операции задействованы сингапурские корабли и вертолеты, а также суда американского военно-морского флота.

"Очень плохой" инцидент

Комментируя инцидент, наследник Маккейнов, в честь которых назван эсминец, сенатор Джон Маккейн написал на своей странице в Twitter, что молится за экипаж американского судна.

"Мы с женой Синди молимся за моряков судна ВМС "Джон Маккейн" и благодарим поисково-спасательные экипажи за работу", — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп, назвал инцидент "очень плохим" и также выразил в Twitter поддержку американским морякам.

По словам руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, на настоящий момент приоритетная задача флота — сделать все, что корабль и экипаж были в полной безопасности.

Утрата доверия

Эсминец ВМС США Фицжеральд. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy
СМИ сообщили причину столкновения USS Fitzgerald с филиппинским судном
В июне другой эсминец ВМС США "Фитцджеральд" столкнулся у берегов Японии с филиппинским контейнеровозом. Судно получило пробоину ниже ватерлинии и было частично затоплено. В результате инцидента погибли семь моряков.

За происшествие понесли ответственность три старших офицера американского флота — они были уволены в связи с утратой доверия и "уверенности в их способности управлять экипажем". Отмечалось, что в момент столкновения многие члены экипажа эсминца спали.

Погибших моряков посмертно представили к новым званиям.

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