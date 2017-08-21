В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб и двое ранены за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Ранее в ЛНР сообщили о ранении двух мирных жителей поселка Красный Яр во время минометного обстрела со стороны ВСУ в воскресенье.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в направлении Калиново (под контролем ЛНР — ред.) один военнослужащий получил ранение. В результате обстрела в направлении Калиново-Борщеватое один военнослужащий получил ранение и один был убит", — рассказали в пресс-службе.

Всего за минувшие сутки украинские силовики 11 раз открывали огонь по территории ЛНР, применяя артиллерию калибра 122-мм, минометы 120 и 82-мм, гранатометы (АГС, СПГ), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), БМП, и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Березовское, Красный Яр, Калиново, Первомайск, Желобок.

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