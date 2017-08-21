На северо-западе Мельбурна полиция ищет взрывное устройство

Полицейские и спасатели в центре Мельбурна, Австралия. Архивное фото

Полицейские и спасатели в центре Мельбурна, Австралия. Архивное фото

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Район на северо-западе австралийского города Мельбурн оцеплен, на месте работают саперы и робот по обезвреживанию бомб, передает телеканал ABC News.

Распространенные в СМИ изображения свидетельствуют о том, что команда саперов при помощи робота осматривает припаркованный на одной из улиц автобус. На месте также работает бригада пожарных.

Bomb squad robot checks Melbourne bus – Yahoo7 News https://t.co/a47nAp6IuJ pic.twitter.com/lCxG6FPcab — Melbourne Informer (@melbourneinform) 21 августа 2017 г.

Инцидент происходит неподалеку от здания местных властей — городского совета Муни-Вэлли (Moonee Valley), библиотеки и полицейского отделения. Здание совета закрыто, но эвакуация сотрудников не проводится.