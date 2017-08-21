В Таиланде в ДТП с участием россиянина погибли два немецких туриста

БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Два туриста из Германии погибли в Таиланде в ДТП с участием россиянина, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник на острове Самуй, говорится в сообщении. Мотоцикл, на котором ехали два немца, совершил лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся в обратном направлении, за рулем которого находился гражданин России, сообщает издание.

Со слов полицейских газета сообщает, что российскому гражданину предъявлены обвинения в неосторожной езде, повлекшей за собой гибель двух человек.

Сам россиянин утверждает, что ехал по своей полосе движения, когда мотоцикл с немцами выехал на эту полосу для обгона пикапа, и водитель мотоцикла не справился с управлением.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что в настоящее время проверяют информацию о случившемся. Официальный полицейский рапорт о происшествии в российскую дипмиссию пока не поступал, сообщили агентству в консульском отделе посольства.