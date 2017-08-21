Команда судна, столкнувшегося с американским эсминцем, не пострадала

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Сингапура сообщили, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с эсминцем ВМС США в районе Малаккского пролива, не пострадал, говорится в заявлении морской и портовой администрации (MPA) Сингапура.
MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.