Южная Корея заявила, что не стремится к росту военной напряженности

ТОКИО, 21 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна не стремится к росту военной напряженности на Корейском полуострове в связи с реакцией КНДР на американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG), передает в понедельник информационное агентство Ренхап.
Военные учения UFG начинаются в понедельник и продлятся 10 дней. Северная Корея рассматривает их как репетицию к реальной войне и предупреждает, что последствия могут оказаться "гибельными".
Мун Чжэ Ин обвинил Пхеньян в провокациях, имея в виду испытания баллистических ракет, которые, по его словам, и вынудили США и Южную Корею проводить учения в качестве ответной меры.
По его словам, "двери для диалога всегда открыты", КНДР нужно прекратить "провокации" и прислушаться к требованиям Сеула и международной общественности.
В июне Северная Корея дважды испытала, как утверждается, межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. При этом было заявлено, что никаких переговоров о ядерном разоружении быть не может, пока сохраняется угроза со стороны США.