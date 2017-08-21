Трамп назвал инцидент с эсминцем, столкнувшимся с судном, "очень плохим"

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал "очень плохим" инцидент с ракетным эсминцем американских ВМС "Джон Маккейн", который столкнулся с торговым судном Alnic MC близ Сингапура.

"Это очень плохо", — сказал он журналистам по прибытии в Белый дом после отпуска.

В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.