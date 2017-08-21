Маккейн заявил, что молится за моряков столкнувшегося с судном эсминца

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенатор Джон Маккейн сообщил в воскресенье, что молится за моряков эсминца ВМС США, названного в честь его деда и отца.
Ранее 7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять получили ранения.
Эсминец "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, назван в часть деда и отца сенатора — Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, которые служили адмиралами в ВМС США в годы Второй мировой войны.
Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight — appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg— John McCain (@SenJohnMcCain) 21 августа 2017 г.