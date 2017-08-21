СМИ рассказали о пострадавших от “акустических атак” дипломатах на Кубе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Число американских и канадских дипломатов, пострадавших от "акустических атак" на Кубе, может быть выше, чем сообщалось ранее, передает телеканал CNN со ссылкой на правительственных чиновников.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

По данным телеканала, более десяти дипломатов и членов их семей обратились за лечением после атак, которые продолжались с середины ноября 2016 года до весны 2017 года. В частности, у двух американских дипломатов "акустические атаки" привели к потере слуха, из-за чего они не смогли вернуться на Кубу. В июне пять канадских дипломатов и членов их семей сообщили о симптомах, вызванных этими атаками.

Как сообщает телеканал, атаки с применением неизвестного оружия осуществлялись поздно ночью, когда дипломаты спали у себя дома, что немедленно вызывало тошноту, головные боли и потерю слуха. По словам чиновников, "оружие" создавало звук, похожий на жужжание насекомых или на скрежет металлического предмета по полу, Однако определить источник звука было невозможно. Американские чиновники сообщили, что в ряде атак "звуковое оружие" было расположено внутри или снаружи резиденций американских дипломатов в Гаване.

Несколько месяцев США и Куба секретно обсуждали вопрос "акустических атак". Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. По данным телеканала, высылка дипломатов также связана с этими атаками. Американские чиновники отмечают, что власти Кубы вопрос об атаках воспринимают серьезно. Этим летом Куба позволила агентам ФБР и канадской полиции прибыть на свою территорию для проведения расследования, сообщает телеканал.

По словам чиновников, в домах дипломатов были проведены обыски, однако устройства, способные осуществить атаки такого рода, найдены не были.

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.