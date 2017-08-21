Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщил в воскресенье американский 7-й флот.
Там отмечается, что инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени. Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита".
Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".
"Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", — говорится в сообщении.vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.