Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщил в воскресенье американский 7-й флот.

"Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура", — говорится в сообщении на сайте флота.

Там отмечается, что инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени. Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита".

Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".

"Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", — говорится в сообщении.

Согласно информации портала vesselfinder.com , судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.