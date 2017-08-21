СМИ: Трамп объявит об отправке в Афганистан четырех тысяч военнослужащих

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четыре тысячи американских военнослужащих, сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

"Официальные лица ожидают, что президент объявит о стратегии, которая отвечает запросам военачальников на местах и позволяет отправить (в Афганистан — ред.) порядка четырех тысяч военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, речь также пойдет об оказании давления на Пакистан в вопросе предоставления убежища террористам.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в понедельник вечером выступит с обращением к американским военнослужащим и народу по поводу ситуации в Афганистане и в Южной Азии.

Пентагон комментировать предстоящее заявление отказался. Со своей стороны, министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, сопровождающими его в зарубежном турне, сообщил, что глава государства принял во внимание его мнение, как и других военачальников. Шеф Пентагона также отказался вдаваться в подробности, отметив, что президент "сам хотел обратиться к народу".

В конце прошлой недели Трамп провел совещание по Афганистану.