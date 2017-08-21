Испанские ультраправые проводят акции против мусульманской общины в стране

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Мечети в ряде испанских городов, в том числе в Гранаде, подверглись нападениям ультраправых после двух терактов, произошедших на этой неделе в Барселоне и Камбрильсе.

Главная мечеть Гранады подверглась нападению группы радикалов, которые поджигали дымовые шашки и выкрикивали ксенофобские лозунги, сообщает агентство Europa Press . В этот момент в мечети находились несколько сот человек. "Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?", — было написано на растяжке, которую держали в руках несколько молодых людей. Они также обвиняли мусульман в терроризме и связях с "Исламским государством"*. Ультраправые бросили дымовую шашку со словами "Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман". Полиция прибыла на место событий через 15 минут после начала акции, митингующие разбежались.

Надписи с угрозами в адрес мусульман появились на фасадах мечетей Логроньо (автономное сообщество Риоха) и каталонского города Монблан, Фонда мечети Севильи (автономное сообщество Андалусия).

Между тем, испанские мусульмане проводят акции в память жертв терактов в Каталонии. В воскресенье более сотни человек собрались на центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Подобные акции прошли в других городах Испании, в том числе в Барселоне.

В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную акцию против террора. Сразу после нападений Исламская комиссия Испании осудила нападения.

По данным Союза Исламских сообществ Испании, в стране живут два миллиона мусульман, 4% населения.

Ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство"*.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.