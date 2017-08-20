Аббас рассказал о неудачных попытках восстановить сотрудничество с Израилем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что пытался восстановить координацию действий в области безопасности с Израилем, но не нашел поддержки со стороны Тель-Авива, передает агентство Рейтер со ссылкой на оппозиционную израильскую партию "Мерец", на встрече с представителями которой выступил Аббас.

"Недавно мы связались с ними (израильскими чиновниками) в попытке восстановить какое-либо сотрудничество. Но они не ответили на наш запрос, что-то не дало нам достичь потепления в отношениях", — приводит заявление палестинского лидера пресс-служба партии.

Официальные представители Аббаса и израильской армии не дали комментариев.

Контакты по линии сил безопасности были прерваны по инициативе палестинской стороны в знак протеста против установки металлоискателей на Храмовой горе.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.