США, Мексика и Канада продолжат дискуссии по НАФТА до конца августа

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Делегации США, Мексики и Канады продолжат консультации и выработку документов по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) до конца августа, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров торговых представителей трех стран.

"Участники переговоров продолжат внутренние дискуссии у себя в странах и работу над текстом (соглашения) до конца августа и затем соберутся в Мексике на второй раунд переговоров с 1 по 5 сентября", — говорится в заявлении на сайте представителя США на торговых переговорах.

Как отмечается, в конце сентября делегации соберутся в Канаде, а в октябре вновь приедут в США. Кроме того, подчеркивается, что "дополнительные раунды переговоров планируются в оставшуюся часть года".

США, Мексика и Канада в среду начали новые переговоры о НАФТА.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.