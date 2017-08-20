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В мире

США, Мексика и Канада продолжат дискуссии по НАФТА до конца августа

23:4520.08.2017
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© AFP 2017 / Paul J. RichardsПредставители делегации Мексики на переговорах в Вашингтоне о зоне свободной торговли НАФТА. 16 августа 2017Представители делегации Мексики на переговорах в Вашингтоне о зоне свободной торговли НАФТА. 16 августа 2017
© AFP 2017 / Paul J. Richards

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Делегации США, Мексики и Канады продолжат консультации и выработку документов по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) до конца августа, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров торговых представителей трех стран.

Площадь Конститущии в Мехико. Архивное фото
© Fotolia / dan talson
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"Участники переговоров продолжат внутренние дискуссии у себя в странах и работу над текстом (соглашения) до конца августа и затем соберутся в Мексике на второй раунд переговоров с 1 по 5 сентября", — говорится в заявлении на сайте представителя США на торговых переговорах.

Как отмечается, в конце сентября делегации соберутся в Канаде, а в октябре вновь приедут в США. Кроме того, подчеркивается, что "дополнительные раунды переговоров планируются в оставшуюся часть года".

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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США, Мексика и Канада в среду начали новые переговоры о НАФТА.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

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