Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в воскресенье, что во время визита на Украину намерен подчеркнуть приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

"У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности", — сказал Мэттис журналистам, сопровождающим его в зарубежном турне. Стенограмму беседы распространил Пентагон.

Как отметил министр, он намерен также подчеркнуть "усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским Вооруженным силам".

Мэттис напомнил, что приоритет в решении проблем на Украине отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений", — сказал он. По его словам, это подразумевает "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".